В США изобрели электронную таблетку с дистанционным управлением

Таблетка сделана при помощи метода послойной 3D-печати и выводится из организма в течение 36 дней.

В недалеком будущем подход к лечению самых разных заболеваний может кардинально измениться благодаря появлению "электронных таблеток". Одну из таких недавно разработали исследователи из Массачусетского Технологического Института (MIT). Небольшой гаджет нужно проглотить, после чего он обеспечит лекарствами на длительный срок и даже проведет диагностику вашего состояния здоровья. Более того, таблеткой без проблем можно управлять удаленно, передает Hi-news.ru.

По словам разработчиков, устройство может использоваться для обеспечения пациентов лекарственными препаратами при различных заболеваниях, требующих длительного лечения. При этом капсула может также обнаружить какие-либо нарушения состояния здоровья и высвободить лекарства для лечения нужного заболевания. Например, антигистамины при развитии аллергии.

Таблетка сделана при помощи метода послойной 3D-печати и это позволяет ей "раскрываться" в желудке после проглатывания, а также, по мере истончения слоев, выводиться из организма через 36 дней после начала использования. Внутренние отсеки можно наполнить любыми препаратами в зависимости от ситуации, а сенсоры посредством Bluetooth передадут данные на смартфон, планшет или другое пользовательское устройство со специальным приложением. Оттуда же можно удаленно управлять действиями таблетки.

"Наша система может обеспечить замкнутый цикл мониторинга и лечения, при котором сигнал может вызывать доставку препарата или точную настройку его дозы." — заявил один из авторов исследования профессор Джованни Траверсо в интервью изданию Advanced Materials Technologies.

Подумали авторы и о кибербезопасности устройства.

"Самоизоляция беспроводного сигнала может защитить устройство от нежелательных подключений, обеспечивая физическую изоляцию для дополнительной безопасности и защиты конфиденциальности."

На данный момент таблетка пока еще не прошла испытаний на людях. Первая серия тестов была проведена на специальном макете, копирующим верхние отделы желудочно-кишечного тракта. Но ученые утверждают, что полноценные опыты можно завершить в течение ближайших двух лет.

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