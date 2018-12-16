Юлия Галышева завоевала "бронзу" в параллельном могуле на Этапе Кубка мира

В полуфинале она уступила в очной дуэли олимпийской чемпионке француженке Пьеррин Ляфонт .

Казахстанка Юлия Галышева выиграла бронзовую награду в параллельном могуле на Этапе Кубка мира по фристайлу в китайском Тайву, передает МИА "Казинформ".

На Этапе Кубка мира по фристайлу в китайском Тайву прошли соревнования в неолимпийской дисциплине "параллельный могул". Соревнования в этой дисциплине идут на выбывание по сетке. Юлия Галышева раунд за раундом проходила своих соперников, но в полуфинале уступила в очной дуэли олимпийской чемпионке француженке Пьеррин Ляфонт . В заезде за «бронзу» она одолела японку Хинако Томитако. Добавим, что Галышева - бронзовый призер Олимпиады.

Также спортсменка поздравила казахстанцев с Днем Независимости в своем Instagram.

В мужской части соревнований казахстанцы наград взять не смогли.





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