Юлия Галышева завоевала "бронзу" в параллельном могуле на Этапе Кубка мира
В полуфинале она уступила в очной дуэли олимпийской чемпионке француженке Пьеррин Ляфонт .
Казахстанка Юлия Галышева выиграла бронзовую награду в параллельном могуле на Этапе Кубка мира по фристайлу в китайском Тайву, передает МИА "Казинформ".
На Этапе Кубка мира по фристайлу в китайском Тайву прошли соревнования в неолимпийской дисциплине "параллельный могул". Соревнования в этой дисциплине идут на выбывание по сетке. Юлия Галышева раунд за раундом проходила своих соперников, но в полуфинале уступила в очной дуэли олимпийской чемпионке француженке Пьеррин Ляфонт . В заезде за «бронзу» она одолела японку Хинако Томитако. Добавим, что Галышева - бронзовый призер Олимпиады.
Также спортсменка поздравила казахстанцев с Днем Независимости в своем Instagram.
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С днем независимости славный, Любимый нами Казахстан????????. Пусть будет весь народ твой счастлив, Пусть будет полон твой карман. Добра желаю, процветания, Больших и маленьких побед????????????, Пускай всех жителей минует Волна тревог, обид и бед. С праздником страна моя родная! ???? #coach #olympics #nofilter #almaty @olympickz @olympicchannel #kazakhstan #kazteamfreestyle @fulltiltboots @oakleyskiing @qazaq_sports #nocomment #goprohero7 @skithaiwoo @stayer_sportswear @fitness4you.ua
В мужской части соревнований казахстанцы наград взять не смогли.
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