В Актобе молодые врачи получили ключи от квартир ко Дню независимости

Собственные квадратные метры получили молодые специалисты - эндокринолог Молдир Томарова, детский хирург Асхат Батыров и анестезиолог Нурмухамбет Бигиев.

В Актобе в канун Дня независимости в конференц-холле им.Аккагаз Досжановой прошло чествование работников сферы здравоохранения, передает Zakon.kz.

Официальную часть мероприятия открыл заместитель акима области Марат Токжанов. Поздравляя собравшихся от имени руководства области, он отметил вклад медицинской общественности в развитие региона.

"За годы независимости здравоохранение Актюбинской области совершило большой прорыв. Благодаря созданному 2 года назад медицинскому кластеру, населению всего Западного Казахстана доступны сложные высокотехнологичные вмешательства. Для наших врачей стали обыденными операции на открытом детском сердце, трансплантация органов, эндопротезирование суставов. Налажено тесное сотрудничество с мировыми лидерами в оказании медуслуг - Южной Кореей, Израилем, США, Россией. Все центры оснащены передовым оборудованием. По поручению акима области Бердыбека Сапарбаева налажена работа на селе. За один год в регионе в рамках ГЧП построена 21 сельская врачебная амбулатория. Низкий поклон за Ваш ежедневный труд во имя спасения человеческой жизни", - сказал Токжанов.

Торжество продолжилось церемонией награждения. Среди наград, присуждённых актюбинским врачам нагрудные знаки "Отличник здравоохранения" и "За вклад в развитие здравоохранения", а также медаль "Еңбек ардагері". Их удостоились 14 медиков со стажем работы более четверти века.

Почетными грамотами Министерства здравоохранения и Комитета фармации награждены 6 специалистов. Еще 11 врачей за внедрение современных технологий в диагностику и лечение пациентов получили благодарственные письма от министра здравоохранения РК и акима Актюбинской области. Целая плеяда врачей была отмечена благодарностью областного филиала партии "Нұр Отан" и РОО "Профсоюз работников здравоохранения "Senim".

Самым долгожданным событием мероприятия стало вручение ключей от квартир. Собственные квадратные метры получили молодые специалисты - эндокринолог Молдир Томарова, детский хирург Асхат Батыров и анестезиолог Нурмухамбет Бигиев.

"После поучения диплома я начала свой трудовой путь терапевтом в приемном покое Актюбинского медицинского центра. Параллельно получала узкую квалификацию в резидентуре. Уже два года как работаю в эндокринологическом отделении. Для нас тут созданы все условия для лечения пациентов. О том, что получу квартиру даже не мечтала. Спасибо руководству области за такой подарок в канун праздника. Коллеги и родственники с самого утра звонят мне с поздравлениями. Это был самый волнительный день в моей жизни", - сказала Молдир Томарова.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.

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