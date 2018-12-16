Это удалось ему на вечере бокса, который прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), соперником выступил британец Рокки Филдинг.

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес завоевал титул чемпиона мира в новой для себя весовой категории - в лимите второго среднего веса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Это удалось ему в рамках вечера бокса, который прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Его соперником выступил британец Рокки Филдинг. На кону же встречи стоял титул "обычного" чемпиона по версии WBA, которым на тот момент владел Филдинг.

Удивительно маленьким выглядел Альварес на фоне своего соперника. Филдинг казался гигантом, рядом с которым сбалансированно бы смотрелся только Эдди Хирн. Габариты отчетливо виднелись на контрасте. Здесь и рост, и масса, и размах рук.

"Канело" компенсировал это своей скоростью и более быстрыми движениями. К тому же, интересно было посмотреть на то, как Филдинг будет держать боди-панчи. К слову, он с этой задачей не справился. Уже в первом раунде Альварес пробил в корпус, отправив соперника в нокдаун. Рокки встал и затем принимал уже только в корпус. Альварес нащупал свой путь и слабое место оппонента.

То же самое случилось и во второй трехминутке. В самом конце раунда Филдинг вновь после выстрела в корпус оказался в нокдауне. На тот момент чемпион ничего особо не мог сделать. Ему приходилось только выбрасывать одиночные удары, без серий, стараясь держать расстояние.

Все закончилось в третьем раунде. Филдинг еще дважды побывал в нокдауне, и рефери остановил избиение.

Таким образом, Альварес стал чемпионом мира в третьей весовой категории - в первом среднем, среднем и теперь во втором среднем дивизионах.

Два последних боя "Канело" провел в рамках среднего веса, и оба - против казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО). В сентябре 2017 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Так Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO. Позднее оба боксера заявили о готовности провести третий поединок.

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