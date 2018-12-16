В преддверии Дня Независимости 108 арысских семей получили ключи от квартир

Кроме того, в преддверии праздника в вышеназванном микрорайоне сдали в эксплуатацию новую спортивную площадку.

Пресс-служба акима Туркестанской области организовала для представителей СМИ пресс-тур в город Арысь. Накануне Дня Независимости РК журналисты приняли участие в церемонии открытия и ввода в эксплуатацию ряда социальных объектов и многоэтажных жилых домов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В первую очередь журналисты посетили микрорайон "Коктем-2", где состоялась церемония вручение ключей от новых квартир в трех многоэтажных жилых домах. В ходе торжественного мероприятия заместитель акима области Тулеген Сарсембаев поздравив жителей с праздником, вручил новоселам ключи от 108 квартир.

Отметим, что общая сметная стоимость трех объектов составила 841 млрд. 781 млн. тенге. Строительные работы были начаты в 2017 и завершены в текущем году.

Кроме того, в преддверии праздника в вышеназванном микрорайоне сдали в эксплуатацию новую спортивную площадку. Общая сметная стоимость проекта составила 60 млн. тенге. Строительство площадки осуществило ТОО "Мастер – Казстрой" по заказу АО "Самрук-Казына Транс".

Наряду с этим, представители СМИ посетили два парка, в которых были проведены работы по благоустройству и озеленению. В парках "Құрметті азаматтар" и "Мәңгілік ел" посадили деревья и установили скамейки.

В целом, в честь праздника в городе Арысь сдали в эксплуатацию 16 объектов. Среди них три объекта в сфере образования, два парка, три жилых дома, три спортивные площадки, два моста, к двум объектам подвели электричество, а также проведены работы по благоустройству нескольких территорий.

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