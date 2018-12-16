Названа древнейшая профессия на Земле

Колдуны составляли особый класс, который пользовался особым уважением и властью.

Шаманизм стал первой сферой человеческой деятельности, которую в полной мере можно считать профессией. Исследование, посвященное этому, опубликовано на портале Phys.org, передает РИА Новости.

Исследователь Гарвардской высшей школы искусств и наук Манвир Сингх отмечает, что, по мнению древних племен, шаманы могли управлять погодой, обеспечивать удачу на охоте, излечивать от болезней. Колдуны составляли особый класс, который пользовался особым уважением и властью.

Перед тем, как стать полноправным шаманом, человек должен был пройти обряд инициации, который зачастую включал в себя ряд длительных и сложных процедур. Этот этап проводил своеобразную черту между ним и остальными представителями племени и утверждал право шамана на осуществление его "магической" деятельности.

По словам Сингха, именно инициация отличает шаманизм от специализированных занятий, которые в целом были доступны всем. Среди жителей племени могли существовать люди, ответственные за изготовление каноэ или оружия, однако при этом не было никакого барьера, который мог бы помешать создавать эти предметы другим.

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