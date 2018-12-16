Аршавин возвращается в "Зенит"

Аршавин является воспитанником "Зенита", в составе которого провел 273 матча.

Российский футболист, экс-капитан национальной сборной и экс-полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин будет работать в международном проекте академии петербуржцев "Сириус в Зените". Об этом журналистам сообщил президент клуба Сергей Фурсенко, пишет Лайф.

— Андрей Аршавин возвращается в нашу семью. Он возглавит международный проект академии "Сириус в Зените", который объединит многие организации, — заявил Фурсенко.

Он отметил, что в рамках проекта в Санкт-Петербург приедут ребята из разных уголков страны, а также иностранные команды.

Аршавин является воспитанником "Зенита", в составе которого провел 273 матча.

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