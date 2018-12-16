Усть-Каменогорцы празднуют День независимости РК

Как рассказал аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, днем на главной площади перед жителями и гостями города выступили творческие коллективы.

16 декабря с самого утра до позднего вечера в областном центре Восточного Казахстана проходят массовые гуляния в честь обретения суверенитета страны, передает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Как рассказал аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, днем на главной площади перед жителями и гостями города выступили творческие коллективы.

– Там же горожане состязались во время спортивных соревнований, а в парке "Самал" у нас впервые состоялось открытие ледового катка. Поставили елку, наподобие той, которая установлена в русле бывшей Комендантки, – отметил глава города.

Помимо этого, в Доме дружбы – центре общественного согласия прошел концерт этнокультурных объединений.

Вечером в одном из залов "Ертic Концерт" состоялся просмотр фильма "Путь лидера. Астана" об истории становления страны и ее столицы за все 27 лет независимости.

В то же время на площади Республики началась молодежно-патриотическая программа. Хорошим завершением дня стал праздничный концерт с участием звезды казахстанской эстрады Кайрата Нуртаса и творческих коллективов города.

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