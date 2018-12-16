Казахстанский супертяж впервые выиграл не нокаутом

Он известен по выступлениям за "Астана Арланс".

Казахстанский супертяжеловес Руслан Мырсатаев победил украинца Павла Кроленко, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок проходил сегодня, 16 декабря, в вечере бокса в Астане. Бой прошел все положенные восемь раундов, по итогам которых единогласным решением победил Мырсатаев.

Для 33-летнего Мырсатаева эта победа стала шестой в шести боях, пять из которых он выиграл досрочно, а 31-летний Кроленко потерпел два поражения в двух поединка.

Отметим, что Мырсатаев, известный по выступлениям за "Астана Арланс", перешел в профи в январе 2016 года. Все бои он провел в Казахстане.

В других боях вечера бокса в Астане Абылайхан Хусаинов (10-0, 7 КО) победил нокаутом, а Асхат Уалиханов (5-1, 2 КО) и Айдар Шарибаев (7-1, 6 КО) выиграли единогласными решениями.

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