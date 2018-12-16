"Канело" объяснил четыре нокдауна и быстрый нокаут в бою с чемпионом WBA

Мексиканец назвал главную ошибку соперника.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) мексиканец Сауль "Канело" Альварес (51-2-1, 35 КО) прокомментировал досрочную победу над британцем Рокки Филдингом (27-2, 15 КО).

Поединок прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и завершился в третьем раунде. За неполные девять минут Альварес четырежды отправил Филдинга в нокдаун и выиграл техническим нокаутом.

Победа помогла Альваресу отобрать у Филдинга титул "обычного" чемпиона WBA во втором среднем весе - мексиканец выиграл пояс в третьем подряд дивизионе.

По словам Альвареса, бой получился коротким из-за ошибки Филдинга, который вместо работы на дистанции решил идти в размены.

"Наш план заключался в атаках в корпус. Он совершил ошибку, вступив со мной в размен ударами. Я ожидал, что он будет бить с дистанции. К нашему счастью, он сразу пошел в атаку, так что мне оставалось сделать свою работу. Я обещал вам нокаут - и вот он! В ринге было все то, к чему мы готовились в зале. Самое главное - атаковать в корпус, и это сработало. Мы получили нужный результат", - цитирует Альвареса Marca.

Отметим, что Альварес после победы над Филдингом ответил на вопрос и о возможном третьем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО), у которого он в сентябре отобрал титулы WBC и WBA (Super). Позицию мексикнаца также озвучил его промоутер Оскар Де Ла Хойя.

Источник: Vesti.kz

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!