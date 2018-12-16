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Назван продукт, помогающий сбросить лишний вес

Выяснилось, что употребление злаков сокращает накопление липидов в печени и жировых тканях и уменьшает уровень холестерина.

Фото : © Fotolia / opolja16 декабря 2018, 21:09

Ученые из Южной Кореи пришли к выводу, что черный рис может помочь в борьбе с лишним весом и предотвратить ожирение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Food News.

Научная группа провела исследование на лабораторных мышах с избытком массы тела. В ходе эксперимента животным давали пророщенный черный рис.

Выяснилось, что употребление злаков сокращает накопление липидов в печени и жировых тканях и уменьшает уровень холестерина. Таким образом, черный рис помогает ликвидировать негативные последствия от употребления высококалорийной пищи и снижает скорость набора лишнего веса.

Исследователи отмечают, что по сравнению с белым рисом в черной разновидности злаков содержится больше антиоксидантов, белка, клетчатки и меньше сахара. Кроме того, черный рис отличает и более низкий гликемический индекс – всего 42,3, в то время как у белого риса этот показатель равняется 64. Все это делает черный рис вполне диетическим продуктом, который позволяет надолго утолить чувство голода без вреда для здоровья.


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