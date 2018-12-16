Российская звезда нашла казахского дедушку в Караганде

Янина Мелехова прибыла в Караганду на поиски своего дедушки.

Медийная личность российской эстрады и театра Янина Мелехова нашла своего дедушку-казаха Алимбая Шахмухамбетова в Казахстане, но к сожалению его уже нет в живых. В Казахстане у Алимбая Шахмухамбетова осталось множество родственников с которыми звезда породнилась, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Новый вестник".

Янина Мелехова подтвердила, что нашла своего дедушку, которого звали Алимбай Шахмухамбетов.

"Я удивлена, как быстро откликнулись люди! Все сходится, и я нашла своего дедушку, которого, к сожалению, уже нет в живых, но теперь известно место его захоронения, которое я со своей семьей обязательно посещу. Появилось большое количество родственников. Сейчас из-за того, что у меня премьеры спектаклей, съемки под Новый год — нет времени поехать в Казахстан. Возможно, кто-то из двоюродных сестер и братьев приедет к нам в гости, в Москву. Я сердечно благодарна казахскому радио, программе "Бармысын, бауырым?", национальному телеканалу "Казахстан", лично ведущей ТРК "Казахстан" Кымбат Досжан, карагандинскому порталу "Новый вестник", общественному деятелю Данияру Айсе. Все они проявили великодушие и реально помогли мне в поисках дедушки!", — сказала актриса.

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