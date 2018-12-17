Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Во Франции назвали убытки от действий "желтых жилетов"

Анонсированные президентом Франции Эммануэлем Макроном меры обойдутся в 10 млрд евро

Фото : Факты17 декабря 2018, 06:00

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в интервью газете Echos сообщил, что убытки из-за действий активистов движения "желтых жилетов" обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро, передает Газета.ru.

Как отмечается, в эту сумму входят убытки из-за действий "желтых жилетов" и ряд уступок им, добавил Филипп.

"Анонсированные президентом (Франции Эммануэлем Макроном) меры обойдутся в 10 млрд евро. Мы предпринимаем ряд мер в отношении предприятий и расходов порядка €4 млрд", — сказал Филипп.

По его словам, эти меры должны позволить сдержать дефицит бюджета Франции в 2019 году на уровне 3,2%.

15 декабря во Франции пятую субботу подряд на улицы городов вышли "желтые жилеты": протест против повышения цен на топливо вылился в массовые манифестации с требованием отставки президента Эммануэля Макрона.

Ранее Филипп сообщил, что во Франции обсудят введение референдумов по требованию "желтых жилетов".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты