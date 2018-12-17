Екатерина Айдова заняла шестое место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Всего Казахстан представили семь конькобежцев.

Казахстанка Екатерина Айдова финишировала шестой на дистанции 1500 метров на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Продолжительный мировой старт на этот раз принимал каток в голландском Херенвене. Всего Казахстан представили семь конькобежцев. Ниже представлены итоги всех выступлений.

Мужчины, 500 метров (группа В)

...14. Александ Кленко - 35.64;

...15. Иван Аржаников - 35.64

Мужчины, 1000 метров

...8. Денис Кузин - 1:10.42;

...10. Иван Аржаников - 1:10.42;

...21. Александр Кленко - 1:11.02

Мужчины, 1500 метров

...13. Демьян Гаврилов - 1:49.08

Мужчины, 5000 метров

...7. Дмитрий Морозов - 6:24.25;

...15. Виталий Щиголев - 6:29.68

Женщины, 500 метров

...20. Екатерина Айдова - 38.76

Женщины, 1000 метров

...17. Екатерина Айдова - 1:16.48

Женщины, 1500 метров

...6. Екатерина Айдова - 1:59.37

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