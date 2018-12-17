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Космонавты на МКС готовятся к возвращению на Землю

Они вернутся на Землю 20 декабря.

Фото : Роскосмос17 декабря 2018, 07:01

Российские космонавты на тренажерах в космосе готовятся к возвращению на Землю, передает Интерфакс.

"Сергей Прокопьев приступил к подготовке к возвращению на Землю. Для этого с ним проводятся тренировки по ручному управляемому спуску на бортовом тренажере. Готовим посадку корабля 20 декабря", - написал в своем Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Перед спуском корабля на Землю организму дают возможность вспомнить о ее гравитации с помощью тренировок.

"В устройстве ЧИБИС создается отрицательное давление, и часть кровотока устремляется в сторону ног", - написал он.

В составе основного экипажа МКС-58/59, перешедшего на станцию 3 декабря, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, для которого этот полет стал четвертым, а также астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт НАСА Энн Макклейн, они отправились в космос впервые. На борту МКС их встретили россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор, которые должны как раз вернуться на Землю 20 декабря.


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