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Рой Джонс пригласил своих фанатов на турнир в Казахстане

Турнир пройдет в 35-й раз. Впервые он состоялся в 1984 году.

Фото : RabStol.net17 декабря 2018, 07:31

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Рой Джонс через страницу в Instagram рассказал своим фанатам о турнире памяти заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова в Караганде, передает Zakon.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Соревнования начнутся сегодня, 17 декабря. Турнир пройдет в 35-й раз. Впервые он состоялся в 1984 году.

Пять раз победителем турнира Жарылгапова становились будущие чемпионы мира в профи - олимпийский чемпион-1996 Василий Жиров и серебряный призер ОИ-2004 Геннадий Головкин. Трижды эти соревнования выигрывал еще чемпион ОИ-2012 - Серик Сапиев.

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XXXV International Boxing Tournament In The Memory of my friend’s Alikhan’s @Ali_zh Grandfather Galym Zharylgapov December 17 in Kazakhstan ???????? , Karaganda

Публикация от Roy Jones Jr. (@royjonesjrofficial) 16 Дек 2018 в 7:46 PST

Видеоприглашение на турнир Жарылгапова Джонс записал в футболке карагандинского "Шахтера", которую ему подарили во время визита в Казахстан летом. На Instagram бывшего боксера подписаны свыше 205 тысяч человек.


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