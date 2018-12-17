Психолог из Павлодара лечит людей мелодиями кобыза

Женщина пишет докторскую диссертацию на тему "Психология музыки кобыза".

Автор методики "кобызотерапия", психолог и лицензированный народный целитель Кумусжан Мукашева убеждена, что благодаря секретным инфразвукам инструмент "считывает" генетический код человека и снимает весь негатив, передает BNews.kz.

Как отмечает первый в Прииртышье кобызотерапевт, уникальные целебные звуки кобыза известны еще со времен легендарного тюркского поэта-песенника и композитора IX века Коркыта-ата. Легенды говорят о том, что именно он создал первый в мире кобыз. В древности его использовали степные шаманы-целители для различных обрядов.

"Этот древний инструмент я взяла впервые в руки, когда мне было 17 лет. С ним меня познакомили в музыкальной школе. Я освоила кобыз очень быстро.Думаю, это не что иное, как генетическая память. Я изучаю его влияние на психологическое состояние человека уже 22 года. Сейчас пишу докторскую диссертацию на эту тему. За рубежом музыкотерапия очень развита, а у нас в Казахстане – своя музыкальная терапия. Учеными доказано, что инфразвуки, которые произносят древние инструменты, очень полезны для человеческого организма. Это секреты древних тюркских племен", - убеждена Кумусжан Мукашева.

В своей работе психолог использует четыре вида кобыза. Один из них – реконструкция самого первого инструмента, который сделал знаменитый пророк Коркыт ата. Реплику уникального музейного экспоната изготовил мастер 14 лет назад по специальному заказу психолога.

"Для духовности нет ни времени, ни пространства. Все вокруг нас живое, а тем более -музыка. У каждого человека есть своя хорошая, духовная сторона, она всегда исцелит. Исцеление надо искать внутри себя. Тогда не будет проблем и хорошая стрессоустойчивость. Каждый человек уникален, поэтому у каждого пациента - своя мелодия. Я просто "считываю" эту музыку", - поделилась Кумусжан Мукашева.

Собеседница рассказала, что в данный момент пишет докторскую диссертацию на тему "Психология музыки кобыза" в Павлодарском государственном университете имени С. Торайгырова. Ее пациенты есть в Астане, Алматы, Павлодаре и Турции.

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