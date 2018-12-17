Джейкобс заявил о реванше с Головкиным

Это тот поединок, которого я хочу в ближайшем будущем - Джейкобс.

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (35-2, 29 КО) прокомментировал потенциальный реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Месседж Головкину? Нет, у меня нет месседжа Геннадию. Он мне нравится, он отличный парень. Я — чемпион, поэтому мы можем сделать этот бой снова. Это тот поединок, которого я хочу в ближайшем будущем. Если у меня не получится подраться с топовыми парнями, чемпионами, то я могу встретиться и с претендентами", — сказал Джейкобс.

Напомним, Головкин и Джейкобс провели бой в марте прошлого года в Нью-Йорке (США). Он завершился победой казахстанца единогласным решением судей. Однако, по мнению многих экспертов и болельщиков, этот бой стал первым в карьере Головкина, в котором его сопернику удалось найти его слабые стороны и "разоблачить" его образ "монстра".





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