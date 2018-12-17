Синоптики рассказали о погоде на 17 декабря

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

РГП "Казгидромет" сообщил прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 17 декабря, передает Zakon.kz.

С прохождением циклона и связанными с ним атмосферными фронтами по республике повсеместно пройдут осадки. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, порывы 23-28, местами 30 м/с и более, местами туман, гололед. В Туркестанской области местами туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Алматинской области местами ожидается ветер 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23 м/с, местами туман, гололед. В Кызылординской области местами туман, гололед, утром и днем ветер 15-20 м/с. В Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидался туман, гололед. В Костанайской области местами туман, гололед, метель.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами прошел туман. В Восточно-Казахстанской области местами метель, гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -6°, облачно.

Прогноз погоды на 17 декабря.

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