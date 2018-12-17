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Создатель "вайнов" умер от передозировки наркотиками

В полицию с заявлением о пропаже Кролла обратилась его девушка.

Фото : Соцсети17 декабря 2018, 10:08

На 36-м году жизни умер один из создателей сервиса шестисекундных видеороликов Vine и онлайн-викторины HQ Trivia Колин Кролл. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в полиции, сообщает РИА Новости.

Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотиков.

По данным портала, в воскресенье в полицию с заявлением о пропаже Кролла обратилась его девушка.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины в его квартире в центре Манхэттена. Рядом с телом были найдены следы наркотиков и приспособления для их употребления.

Колин Кролл с 2007 по 2009 год был техническим руководителем компании Yahoo. В 2013-м стал генеральным директором сервиса Vine, который он основал вместе с Домом Хоффманом и Русланом Юсуповым в 2012 году. В 2015-м Кролл занял должность исполнительного директора HQ Trivia.


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