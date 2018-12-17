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Филиппинка стала "Мисс Вселенной 2018"

Ей 24 года, она занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself и работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.

Фото : AP17 декабря 2018, 11:03

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", финал которого проходит в понедельник в Бангкоке, стала участница от Филиппин Катриона Грэй, передает РИА Новости.

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Congratulations !! @catriona_gray Newly crown #Missuniverse2018 from #PHILIPPINES #Missuniverse2018 #Missuniverse #mu2018 #Mu #missuniverse2018thailand #THAILAND

Публикация от Crowningmoment Thailand (@crowningmomentth) 16 Дек 2018 в 7:00 PST

Грэй, как следует из описания на сайте конкурса, 24 года, она занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself и работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus.

Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

Казахстанка Сабина Азимбаева, которая удивила поклонников своим необычным хобби, не вошла в топ-20 конкурса. Такое решение приняло 17 декабря жюри состязания.

В первую группу полуфиналисток от Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона прошли конкурсантки из ЮАР, Филиппин, Непала, Вьетнама и Таиланда. Полуфиналистками от Европы стали девушки из Польши, Бельгии, Великобритании, Венгрии и Ирландии.

В конкурсе "Мисс Вселенная" приняли участие 94 девушки со всего мира. В полуфинал вышли 20 красавиц. Среди участниц была трансгендер – 27-летняя мисс Испания Анжела Понке.


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