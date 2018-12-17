В Швеции открылась выставка казахской культуры

Выставка вызвала большой интерес у местного населения и туристов.

В Стокгольме проходит семидневная выставка культуры и традиций Казахстана "Дома у кочевников", передает МИА "Казинформ".

Организаторами экспозиции, расположившейся в одной из галерей исторического квартала шведской столицы, выступила ассоциация казахстанской молодежи в Швеции при поддержке Посольства Казахстана и казахской диаспоры. При этом львиную долю расходов взяла на себя мэрия Стокгольма.

"Мы ставили перед собой цель познакомить шведов с казахской культурой", - рассказала глава ассоциации казахстанской молодежи в Швеции Айдана Бекбергенова.

На выставке представлены национальные костюмы, фотографии о нашей стране, предметы домашнего обихода и музыкальные инструменты. Некоторые экспонаты сделаны вручную членами ассоциации казахстанской молодежи, однако большая часть реквизита передана казахской диаспорой в Швеции.

"Появилась идея организовать выставку из предметов казахской культуры, которые имеются в Швеции. В этом нам очень сильно помогла диаспора, в большинстве своем проживающая в городе Вестерос", - поделилась Бекбергенова.

Как оказалось, в этом небольшом шведском городе, расположенном в 100 километрах от Стокгольма, живут более 300 казахов, переехавших сюда в 70-х годах прошлого века из Турции.

"Они очень бережно относятся к казахской культуре. Именно у них мы взяли традиционные лоскутные одеяла ручной работы, предметы национальной одежды и многое другое", - пояснила она.

Посетители выставки имеют возможность попробовать блюда казахской национальной кухни, среди которых баурсаки, самса и курт, а также отведать казахстанский шоколад, орехи, курагу и изюм. Вдобавок, учитывая зимнее время, горячий чай, предлагаемый гостям, вдохновляет иностранцев более детально знакомиться с культурой и традициями казахского народа.

"Баурсаки просто "сметают", а к курту относятся настороженно", - рассказала глава ассоциации казахстанской молодежи в Швеции о первых впечатлениях иностранцев от нашей еды.

При этом сама выставка вызвала большой интерес у местного населения и туристов.





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