В Алматы почтили память жертв декабрьских событий 1986 года
После возложения цветов собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
Алматинцы почтили память жертв декабрьских событий 1986 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
Цветы к монументу "Тәуелсіздік таңы" возложили государственные деятели, в том числе аким Алматы Бауыржан Байбек, а также участники тех событий и члены молодежных организаций.
После возложения цветов собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
Стоит отметить, что ранее в Алматы перед монументом "Тәуелсіздік таңы" сделали небольшую площадь. Аким города поручил организовать безопасные условия для тех, кто хочет воздать дань уважения и прийти к монументу. Если раньше проезжая часть примыкала непосредственно к памятнику, то теперь перед ним созданы условия для удобного и безопасного передвижения, выложена брусчатка, установлены фонари и высажена живая изгородь.
Вчера, в день 27-летия независимости Казахстана, состоялось торжественное возложение цветов к монументу независимости.
Под звуки торжественно-церемониальной музыки в исполнении военно-духового оркестра руководство города, cовета ветеранов, политических партий и общественных объединений, участники декабрьских событий 1986 года, молодежные организации, а также жители города возложили цветы к символу Независимости на Площади Республики.
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