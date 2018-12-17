83 младенца родились в День Независимости в Алматы

За праздничные дни в роддомах и перинатальных центрах города Алматы родились 188 детей.

83 новорожденных появились на свет в алматинских роддомах за ночь с 16 по 17 декабря, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление здравоохранения города Алматы.

За праздничные дни в роддомах и перинатальных центрах города Алматы родились 188 детей, из них 95 мальчиков и 93 девочек, одна двойня.

Стоит также отметить, что за 11 месяцев 2018 года в Алматы родились 40 502 детей, из них 20 772 мальчиков и 19 730 девочек. Из общего количество родившихся детей (40 502) на свет появились 471 двойняшек и три тройни.

В городе Алматы функционируют четыре роддома, одно отделение при стационаре и два перинатальных центра.

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