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На казахстанско-кыргызской границе открыли новые погранзаставы

Здесь созданы социально-бытовые условия для проживания военнослужащих и членов семей, организации их досуга.

Фото : ПС КНБ РК17 декабря 2018, 14:24

В канун Дня Независимости в войсковой части 2038, которой командует подполковник Әділбеков Ғазиз Жиенәліұлы были построены и сданы модульные комплексы и торжественно открыты заставы "Еңбек" и "Жасылтөбе", передает Zakon.kz со ссылкой на погранслужбу КНБ РК.

На торжественном мероприятии по случаю открытия новых застав участвовали военнослужащие, руководство акимата Кордайского района, представители совета аксакалов и другие.

Здесь предусмотрены здания и сооружения для осуществления занятий по боевой подготовке, повышению своего профессионального мастерства, созданы социально-бытовые условия для проживания военнослужащих и членов семей, организации их досуга.


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