Актюбинец начал рисовать картины после того, как лишился пальцев на руках

Он советует друзьям и знакомым никогда не жаловаться, не унывать перед трудностями и ценить имеющиеся возможности.

24-летний житель Хромтауского района Василий Морозов открыл в себе талант художника после несчастного случая, лишившего его пальцев обеих рук, передает МИА "Казинформ".

"В 2016 году в результате несчастного случая я обморозил руки. Мне сделали операцию и ампутировали пальцы. но до этого я не увлекался рисованием. Врачи посоветовали учиться писать, рисовать для тренировки мышц кисти. И вот в начале 2018 года года я начал рисовать, держа карандаш обеими руками. Сейчас я хожу в художественную студию, где начал рисовать картины акрилом. Мне не нравится абстракция, в основном я работаю по пейзажам и портретам", - говорит Василий Морозов.

Карандашные рисунки Василия сделаны в технике графики, в основном юноша изображает портреты киноактеров, знакомых, учителей, друзей. Картины из акрила посвящены природе, а также портретной теме.

В быту Василий делает все сам, только не удается застегивать и расстегивать мелкие пуговицы, сетует молодой человек.

В целом он советует друзьям и знакомым никогда не жаловаться, не унывать перед трудностями и ценить имеющиеся возможности. Об этом Морозов рассказал студентам Хромтауского колледжа на недавнем открытом уроке по мотивации, куда его специально пригласили педагоги.

Еще одним достижением нынешнего года для Василия стал социальный проект "Zhas project". Он вместе с друзьями на средства гранта в 1 млн тенге открыл дизайнерскую мастерскую по производству сенсорных игрушек из фетра @oner_city, в которой бесплатно учат детей с особенными возможностями и их родителей изготовлению сенсорных игрушек и книжек, что способствует развитию мелкой моторики. Шаблоны игрушек выполняются по рисункам Василия. Через полгода согласно условиям гранта молодые люди могут оказывать платные услуги и продавать игрушки.

"В августе 2018 года мы выиграли грант на 1 млн тенге. Согласно условиям гранта за полгода мы должны обучить работе с сенсорными игрушками 40 человек, но уже сейчас обучение прошли более 50 родителей и детей. Всем очень нравится наш проект. В январе истекает полгода и мы завершаем проект, но уже намерены его продолжать на долгосрочной основе", - отмечает художник.

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