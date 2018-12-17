Участница "Мисс Вселенная" из Казахстана обратилась к подписчикам

Сабина Азимбаева поблагодарила казахстанцев.

Казахстанская участница конкурса "Мисс Вселенная" Сабина Азимбаева поблагодарила всех, кто поддерживал ее на конкурсе красоты. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

"Всем огромное спасибо за поддержку! Я вас всех люблю", - написала Сабина.

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