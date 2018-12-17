В Актюбинской области 60 семей отпраздновали новоселье

Счастливыми новоселами стали дети-сироты и семьи из социально уязвимых категорий населения, работники бюджетной сферы, состоявшие в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда.

В Актюбинской области в честь Дня Независимости РК в селе Бадамша Каргалинского района в эксплуатацию сдан новый пятиэтажный дом на 60 квартир, построенный по программе "Нұрлы жер", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Счастливыми новоселами в понедельник, 17 декабря, стали дети-сироты и семьи из социально уязвимых категорий населения, работники бюджетной сферы, состоявшие в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда.

С долгожданным событием сельчан поздравил аким области Бердыбек Сапарбаев.

"Вы знаете, что политика Главы государства всегда направлена в первую очередь на повышение благосостояния населения, в том числе на обеспечение каждого казахстанца жильем. Благодаря этому в Актюбинской области активно строится жилье не только в областном центре, но и в районах области. Только по итогам этого года по области будет введено в эксплуатацию не менее 900 тысяч квадратных метров жилья, и работа по обеспечению населения качественным доступным жильем будет продолжена", - сказал в поздравительной речи глава региона.

На строительство жилого дома было направлено 430 миллионов тенге. Двор новостройки также полностью благоустроен – установлены игровые, спортивные площадки, футбольное поле.

"Благодаря политике нашего Президента получаем ключи от собственной квартиры. Меня переполняют чувства. Я мама двоих детей, и долго время состояла в очереди по категории "неполная семья". Сегодня наша мечта сбылась", - отметила в беседе с журналистами жительница Бадамши Евгения Коминская, одна из счастливых обладателей заветных квадратных метров в новом доме.

В этот день в Бадамше также прошла праздничная сельскохозяйственная ярмарка, на которой побывал и аким области. Глава региона оценил представленную продукцию и пообщался с товаропроизводителями, которых призвал активно осваивать новые технологии и нетрадиционные виды сельского хозяйства, пользоваться мерами государственной поддержки. В ходе ярмарки каргалинцы смогли приобрести мёд, овощи, крупы, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия, сахар и многое другое по сниженным ценам.

Также глава области Бердыбек Сапарбаев посетил село Кос-Истек, где принял участие в торжественной церемонии запуска системы центрального водоснабжения. Для обеспечения данного населенного пункта водой потребовалось проложить 41 километр труб, построить два резервуара объемом 400 кубических метров и водосборной башни объемом 50 кубометров.

"В рамках поручений Главы государства о повышении благосостояния населения в этом году многие села нашей области были обеспечены центральными системами водоснабжения. В результате, обеспеченность централизованной питьевой водой по области достигла 93%. Мы специально приехали, чтобы поздравить жителей района с Днем Независимости и открытием важных социальных объектов", - отметил в беседе с сельчанами Бердыбек Сапарбаев.

Он также призвал сельчан заниматься предпринимательством, в частности, с учетом расположения села вдоль крупной республиканской трассы, придорожным сервисом, активно развивать сельское хозяйство с использованием инструментов поддержки в рамках госпрограмм.

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