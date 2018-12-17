Российские продюсеры назвали Казахстан своей Родиной

Бари Алибасов и Арман Давлетьяров поздравили казахстанцев с Днем Независимости.

Популярные российские продюсеры Бари Алибасов и Арман Давлетьяров поздравили казахстанцев с праздником, передает собственный корреспондент МИА "Казинформ".

"Моя судьба связана с Казахстаном. Я всегда с особой гордостью и любовью встречаю праздник - День Независимости Республики Казахстан, потому что это моя Родина. Большую часть сознательной жизни я прожил в Казахстане и имел счастье видеть то, как он строился и развивался. Помню то время, когда Нурсултан Абишевич поставил перед всем народом задачу создать государство, в котором мы чувствовали бы себя его важной неразрывной частью. И Казахстану это удалось", - сказал в интервью собственному корреспонденту МИА "Казинформ" Бари Алибасов в ходе прошедшего торжественного приема по случаю Дня Независимости Республики Казахстан, организованного Посольством РК в РФ.

"Искренне благодарен народу Казахстана, за то, что эта благословенная земля и ее народ дали мне возможность получить образование, сделали меня артистом и человеком. Я рад, что моя родина процветает", - добавил он.

Поздравил казахстанцев с Днем Независимости и генеральный директор российского музыкального канала Муз-ТВ, директор ежегодной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия Муз-ТВ" Арман Давлетьяров.

"Поздравляю всех казахстанцев с Днем Независимости! Желаю всем счастья, благополучия и всего самого светлого!", - выразил А. Давлетьяров свои поздравления в интервью собственному корреспонденту МИА "Казинформ".

Он отметил, что, живя в России, он часто слышит прекрасные отзывы о казахстанцах, о самом Казахстане и Президенте Назарбаеве.

"Меня наполняет гордость, что у нас есть такой Президент, которого даже за рубежом уважают за его великие дела во благо своей страны, своего народа, да и всего человечества в целом. Нурсултан Абишевич Назарбаев - великий политик, который поднял Казахстан на столь высокий уровень. Искренне горжусь тем, что я казах", - добавил он.

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