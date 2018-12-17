Растет интерес зарубежных исследователей к истории независимости страны.

Историко-документальную выставку архивных документов посвятили Дню Независимости в Алматы. На специальном стенде в Архиве Президента страны можно увидеть свидетельства становления суверенного государства, сообщает Хабар 24.

Здесь представлена копия Конституционного закона о государственной независимости Республики Казахстан от 16 декабря 1991 года. Именно с этого документа ведется отсчет истории самостоятельного государства. Рядом – письмо Джорджа Буша-старшего о признании независимости страны Соединенными Штатами Америки. А также оригиналы доклада Главы государства на торжественном заседании в честь Дня Независимости, состоявшегося 15 декабря 92-го года, и текст выступления Президента на российском телевидении, с которым он вышел в эфир днем позже. Президент тогда обозначил основные приоритеты стратегического развития Казахстана: миролюбивая внешняя политика, межконфессиональное согласие внутри страны, толерантность, открытость миру. Все ключевые постулаты Нурсултана Назарбаева нашли отражение в программных документах и хранятся в Архиве.

- В последние годы мы наблюдаем постоянный рост исследователей истории нашей независимости, документов первого периода независимости. Число зарубежных исследователей, для которых особенно интересен опыт государственного строительства, опыт национального строительства Республики Казахстан вызывает интерес. Это исследователи из дальнего зарубежья, это исследователи из азиатских стран, это исследователи, из стран, - говорит заместитель директора Архива Президента РК Кайрат Алимгазинов.

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