Казахстанская шахматистка выиграла дело о клевете

Суд признал обвинения в адрес Бибисары Асаубаевой клеветническими, сообщила мама Бибисары.

Суд второй инстанции оправдал юную шахматистку Бибисару Асаубаеву, ложно обвиненную в использовании электронных подсказок. Ее обидчика дисквалифицировали, сообщает Sputnik Казахстан.

"Мы победили! Мосгорсуд в пятницу вечером полностью оправдал Сару, и наказал обидчика, который ее оклеветал", — сообщила корреспонденту Sputnik Казахстан Лиана Танжарикова – мама 14-летней "шахматной принцессы" Бибисары Асаубаевой.

Год и три месяца длилась история с обвинением Бибисары Асаубаевой в использовании электронных подсказок во время чемпионата мира. Обвинение выдвинул тренер по шахматам Евгений Соложенкин, чья дочь проигрывала Асаубаевой. Начатая тогда же проверка ничего не обнаружила, Бибисара показала высокий результат, однако честь юной и очень сильной шахматистки с большим будущим была задета.

Защищать Бибисару взялся известный российский адвокат Александр Добровинский. Однако суд первой инстанции — Басманный суд Москвы — в мае нынешнего года вынес решение не в пользу шахматистки. Защитник заявил, что будет подана апелляция.

"Больше года мы жили, оправдываясь ото лжи, вылитой на нас завистником. Но справедливость восторжествовала — FIDE дисквалифицировала Соложенкина на 18 месяцев. Суд удовлетворил и мой иск к Соложенкину, и иск самой Бибисары, с него будут взысканы деньги. Кроме того, средства массовой информации, обвинявшие Бибисару в использовании недозволенных методов, будут обязаны опубликовать опровержение. Мы очень довольны!" — заявила Лиана Танжарикова.

Она поблагодарила тех, кто поддерживал Бибисару все это время, и не терял веры в победу юной шахматистки.

"Есть и еще одна радостная новость — мы с Александром Добровинским подписываем многолетний контракт на юридическую защиту Бибисары. Теперь завистники будут знать, что неизбежно ответят за свои действия", — заявила Лиана Танжарикова.

Как признается мама Бибисары, больше всего она переживала, что девочка перестанет верить в справедливость и в людей, которые ее окружают. Семья юной шахматистки переехала в Россию, потому что была уверена, что "эта страна является мировой шахматной державой". Обвинение расстроило девочку, но не сломило, подчеркнула мама Бибисары.

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