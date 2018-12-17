Эрдоган заявил, что Турция может начать военную операцию в Сирии

Представитель Пентагона считает, что односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии неприемлемы.

Турция призывает США вывести курдские формирования с востока от Евфрата в Сирии, иначе Анкара проведет там операцию, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в понедельник, сообщает РИА Новости.

В минувшую среду Эрдоган сообщил о готовности турецкой армии в течение нескольких ближайших дней начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов (YPG) к востоку от реки Евфрат. Как заявил РИА Новости представитель Пентагона Шон Робертсон, односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии неприемлемы.

"Мы говорили с (президентом США Дональдом) Трампом. Террористы должны уйти с востока от Евфрата. Если не уйдут, мы их сами оттуда удалим. Потому что они нас беспокоят. Раз мы с США стратегические партнеры, то мы с ними должны делать, что нужно", - сказал Эрдоган, выступая на митинге в Конье. Трансляцию вел телеканал NTV.

Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). В связи с этим турецкие военные неоднократно проводили военные операции против курдских формирований на территории Сирии.

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