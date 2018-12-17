"Сарыарка" разгромила "Барс"

Итог матча - 9:3.

В матче регулярного чемпионата ВХЛ в Караганде "Сарыарка" сыграла с казанским "Барсом", сообщает Sports.kz.

Счет в игре открыл казанец Михаил Сидоров, еще одна шайба на счету гостей — Максим Марушев в третьем периоде. Карагандинцы Артур Сарваров, Константин Соколов, Дмитрий Желнеровский, Вадим Зеленков, Станислав Бутузов, Айрат Зиазов, Олег Ломако Михаил Железнов и Андрей Ряшенцев девять раз поразили ворота гостей, которым удалось забросить третью шайбу в ворота хозяев незадолго до окончания игры.

19 декабря в Караганде "Сарыарка" сыграет с пензенским "Дизелем".

"Сарыарка" — "Барс" 9:3 (2:1, 3:0, 4:2)

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