Кто такая новая "Мисс Вселенная" и чем она живет

"Мисс Вселенная" — один из четырех самых престижных смотров красавиц в мире. Конкурс проходит ежегодно с 1952 года.

В этом году победительницей конкурса стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Девушки из этой страны уже трижды становились обладательницами титула.

Финал конкурса прошел в столице Таиланда — Бангкоке. 95 стран мира отправили на конкурс своих представительниц, однако приняли участие в нем только 94 девушки — "Мисс Сьерра-Леоне" опоздала на регистрацию.

Титул победительницы перешел к Грэй от представительницы Южноафриканской Республики (ЮАР) — Деми-Ли Нель-Питерс. В финале конкурса она надела на филиппинку корону главной красавицы Вселенной.

Катриона Грэй не в первый раз участвует в конкурсе красоты мирового масштаба. В 2016 году она представляла Филиппины на "Мисс мира" и вошла в пятерку лидеров.

На родине Грэй знают и любят: она ведет телепередачи, работает моделью и даже записала музыкальный альбом.

Катриона предпочитает активные виды отдыха: у нее есть черный пояс по Чой Кван До и сертификат инструктора по туризму.

Грэй активно занимается волонтерской деятельностью: она борется с распространением ВИЧ и СПИДа в регионе.

Катриона Грэй родилась и училась в Австралии. Ее отец — австралиец, а мать — филиппинка. Грэй назвали в честь прабабушки со стороны отца, шотландки, в 1952 году иммигрировавшей на другой континент.

У Грэй есть диплом по теории музыки, полученный в американском музыкальном колледже Беркли. Когда она училась в школе, она организовала и возглавила джазовый ансамбль и появлялась на сцене в любительских мюзиклах.

В интервью в финале конкурса Грэй призналась, что выступает за легализацию марихуаны в медицинских целях, отметила необходимость свободы для прессы и поддержала участниц движения #MeToo, выступающих против домогательств и изнасилований.

Когда Грэй спросили, считает ли она, что всем странам стоит отменить визы, она ответила уклончиво: "Я считаю, что у каждой страны должны быть свои законы и правила, но ради процветания общества и объединения людей мы должны понять, что все мы — люди. Мы должны быть открытыми и готовыми принять и полюбить друг друга".

Грэй уже шесть лет встречается со своим коллегой — моделью Клинтом Бондадом. Он старше ее на девять лет.

Источник: Lenta.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!