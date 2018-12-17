В Раде рассмотрят проект закона о переименовании УПЦ

Власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинополя томос об автокефалии.

Верховная рада намерена в четверг рассмотреть законопроект, согласно которому каноническую УПЦ будут называть на Украине Российской православной церковью, сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий, сообщает РИА Новости.

"По вопросу переименования церкви (УПЦ в РПЦ – ред.) - этот вопрос готовится в профильном комитете и, думаю, мы сможем его проголосовать в четверг", - сказал Парубий на заседании согласительного совета Верховной рады, которое транслировал телеканал "112. Украина".

Власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинополя томос об автокефалии. В Киеве 15 декабря прошел "объединительный собор", на котором главой "новой церкви" был избран "митрополит" неканонической церковной структуры Епифаний Думенко. По данным украинских СМИ, в соборе участвовали только два представителя канонической Украинской православной церкви, которая отказалась участвовать в этом мероприятии и не признала его итоги. В РПЦ считают ничтожным каноническое значение "собрания" в Киеве, а возможность признания Епифания в православном мире назвали едва ли выполнимой задачей.

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