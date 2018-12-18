В США школьникам стало плохо после открытия подозрительной посылки

На место приехали медики и команда по работе с опасными веществами.

На место ЧП приехали медработники, а также команда по работе с опасными веществами, сообщает Life.ru.

У нескольких человек проявились "симптомы болезни" после открытия подозрительной посылки в школе в Пайксвилле, штат Мэриленд. Об этом сообщает пожарный департамент округа Балтимор.

HAZMAT and emergency crews were called to Beth El School in Pikesville today after reports of illness upon the opening of a suspicious package. NB Park Heights Ave is closed at the Beltway. pic.twitter.com/4v438sUF4H — Colin Campbell (@cmcampbell6) 17 декабря 2018 г.

На место приехали медики и команда по работе с опасными веществами. Детали произошедшего не сообщаются.

Как подозрительная посылка попала в школу, также не уточняется.

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