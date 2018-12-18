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В США школьникам стало плохо после открытия подозрительной посылки

На место приехали медики и команда по работе с опасными веществами.

Фото : mayak.org.ua18 декабря 2018, 01:25

На место ЧП приехали медработники, а также команда по работе с опасными веществами, сообщает Life.ru.

У нескольких человек проявились "симптомы болезни" после открытия подозрительной посылки в школе в Пайксвилле, штат Мэриленд. Об этом сообщает пожарный департамент округа Балтимор.

На место приехали медики и команда по работе с опасными веществами. Детали произошедшего не сообщаются.

Как подозрительная посылка попала в школу, также не уточняется.


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