Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма

Документ также осуждает "увеличивающееся военное присутствие" России в акваториях Черного и Азовского морей

Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против - 19, 72 воздержались, пишет ТАСС.

В резолюции, копия которой имеется в распоряжении ТАСС, говорится, что "присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины". В пятом пункте постановительной части также содержится осуждение России из-за строительства моста через Керченский пролив.

"[Генассамблея] также осуждает увеличивающееся военное присутствие РФ в частях Черного моря и Азовского моря, а также наложенные Россией ограничения на проход иностранных судов в Азовском море", - отмечается в том же параграфе.

В то же время Генассамблея отклонила предложенные Ираном и Сирией поправки, призванные сбалансировать документ. В частности, в них содержался призыв к "тщательному и транспарентному расследованию инцидента [в Керченском проливе] и привлечению виновных к ответственности". Кроме того, в нем предлагалось "призвать обе стороны к сдержанности и уважению суверенных границ друг друга, а также воздержаться от опасной риторики призывов к разрушению критически важных инфраструктурных объектов". Ряд западных, в том числе Великобритания и Польша, сочли такие дополнения "противоречащими тексту резолюции", что вызвало удивление российского представителя.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание, что большинство стран при голосовании воздержались, "не желая иметь ничего общего с вредоносной украинской затеей". Полянский также выразил мнение, что в результате подобных решений "киевский режим получает все новые сигналы о том, что ему все дозволено и все будет прощено, а во всех его грехах будет обвинена Россия".

"Сколько бы ни принимали лживых резолюций вместе с вашими западными спонсорами и тем, кто боится им перечить, это не изменит ничего ни в Крыму, ни вокруг него, - подчеркнул дипломат. - Ключ к решению всех региональных проблем лежит в Киеве, а еще точнее - в Вашингтоне, откуда Киевом управляют".

Говоря об инциденте в Азовском море, Полянский отметил, что это "тщательно продуманная провокация, которая продолжа*ется на наших глазах". "Она стала возможной с одобрения США и других стран, подыгрывающих информационному курсу украинских властей", - констатировал он.

В свою очередь, представитель Белоруссии, проголосовавший против резолюции, выразил непонимание в связи с отсутствием в документе необходимых ссылок на минские договоренности.

"Проект является конфронтационным, в нем не просматривается намерение внести вклад в поддержание мира и безопасности. В документе содержатся обвинения только в адрес одной страны, аналогичных требований к государствам, которые наращивают военное присутствие в регионе, не предъявляется", - сказал дипломат. Он также указал на процедурные нарушения при подготовке документа, который не прошел должных согласований во всемирной организации.

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