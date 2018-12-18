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Мадуро возложил на Дуке ответственность за возможную агрессию в отношении Венесуэлы

Также президент Венесуэлы призвал вооруженные силы страны быть готовыми защищать родину

Фото : © REUTERS/Marco Bello18 декабря 2018, 06:22

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил на своего колумбийского коллегу Ивана Дуке ответственность за возможную агрессию против Боливарианской Республики. Об этом венесуэльский лидер заявил в понедельник в обращении к вооруженным силам страны, призвав их быть готовыми защищать родину, передает ТАСС.

"Мы ни с кем не собираемся ссориться, Иван Дуке, но ты несешь ответственность за то, если когда-нибудь Колумбия нападет на Венесуэлу", - цитирует Мадуро сайт радиостанции Union Radio. "Если когда-нибудь они [враги Венесуэлы] осмелятся тронуть священную территорию родины, ополчение и боливарианские вооруженные силы должны будут изгнать любых захватчиков", - добавил глава государства.

4 августа во время выступления Мадуро на церемонии в Каракасе на него была совершена попытка покушения с использованием беспилотников со взрывчаткой. Президент и члены высшего руководства страны остались невредимы. Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД Колумбии назвал обвинения абсурдными.


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