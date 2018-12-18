Мадуро возложил на Дуке ответственность за возможную агрессию в отношении Венесуэлы

Также президент Венесуэлы призвал вооруженные силы страны быть готовыми защищать родину

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил на своего колумбийского коллегу Ивана Дуке ответственность за возможную агрессию против Боливарианской Республики. Об этом венесуэльский лидер заявил в понедельник в обращении к вооруженным силам страны, призвав их быть готовыми защищать родину, передает ТАСС.

"Мы ни с кем не собираемся ссориться, Иван Дуке, но ты несешь ответственность за то, если когда-нибудь Колумбия нападет на Венесуэлу", - цитирует Мадуро сайт радиостанции Union Radio. "Если когда-нибудь они [враги Венесуэлы] осмелятся тронуть священную территорию родины, ополчение и боливарианские вооруженные силы должны будут изгнать любых захватчиков", - добавил глава государства.

4 августа во время выступления Мадуро на церемонии в Каракасе на него была совершена попытка покушения с использованием беспилотников со взрывчаткой. Президент и члены высшего руководства страны остались невредимы. Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД Колумбии назвал обвинения абсурдными.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!