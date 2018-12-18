После взрыва авто бизнесмена бомбу заложили в его дом

В Алматинской области преступники преследуют предпринимателя.

Сообщение о сработавшем взрывном устройстве пришло из села Ащисай Алматинской области. Бомбу заложили под крыльцо жилого дома местного предпринимателя. Это не первое покушение на его жизнь. В начале года неизвестные злоумышленники начинили взрывным устройством его автомобиль. Жители села возмущены бездействием полиции и всерьез опасаются за семью бизнесмена, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Асылбек Сулейменов, житель села Ащисай:

"Сперва первое покушение, затем второе, третье было. Вот, это уже четвертое покушение на Нурлана Ахметова. Ни одно из этих преступлений против него до сих пор не раскрыто, дела не доводятся до конца. Бездействие правоохранительных органов нас возмущает. Как так, 4 раза покушались на одного и того же человека, а полиция безмолвствует".

Взрывное устройство сработало в 5 утра. В это время в доме находились четверо детей и двое взрослых мужчин. Сам же хозяин дома - местный предприниматель Нурлан Ахметов - отсутствовал. Был в командировке. Его супруга находилась на работе.

Сулухан Жасыбаева, супруга Нурлана Ахметова:

"Мне позвонила дочь. Она плакала от страха, просила, чтобы я быстрее приехала домой. Сказала, что произошел взрыв. У меня просто нет слов, это настоящий произвол. Это не первое преступление против моего супруга и моей семьи".

Кто эти злоумышленники женщина не знает, но она и ее родные сильно напуганы и боятся повторного покушения.

Сулухан Жасыбаева, супруга Нурлана Ахметова:

"Я даже не знаю, когда прекратится преследование моей семьи. Полиция не дает ответа, а мы себя чувствуем не защищенными от произвола преступников. Если нас убьют, кто тогда ответит. Страшно жить. Мы каждый день, как на пороховой бочке".

В настоящий момент идут оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых лиц.

Ермек Сансызбеков, аким Каратурыкского сельского округа Енбекшиказахского района:

"О том, что произошел взрыв, мне сообщили в 6 утра. Я сразу же прибыл на место. Здесь уже работали сотрудники криминальной полиции, они осмотрели территорию, составили протокол. Полицейские сейчас проводят расследование по данному факту и ведут поиски подозреваемого в покушении на убийство".

После ухода полицейских сельчане обнаружили еще один подозрительный сверток.

Марат Исабеков, житель Ащисая:

"Здесь работали сотрудники полиции, приехали пожарные и 2 сапера. Они вроде все проверили и уехали. После мы еще раз решили проверить и нашли под этим контейнером пакет. Мы сразу еще раз вызвали полицию. Вместе с ними приехали и саперы. Как оказалось, в пакете находился жесткий диск и провода".

Люди боятся, что если преступников не остановить, то дело может закончиться гибелью человека. От злоумышленников могут пострадать и другие жители Ащисая.

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