Ереван ответил на критику Лукашенко в адрес Пашиняна

На днях на встрече с российскими журналистами Александр Лукашенко рассказал о закрытых обсуждениях на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян прокомментировал слова президента Белoруссии Александра Лукашенко в адрес Никола Пашиняна о том, почему Пашинян не говорит о продаже оружия Азербайджану со стороны России. Об этом пишет ИА REGNUM.

В беседе с "Арменпресс" пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян сказал:

"По поводу слов г-на Лукашенко считаю необходимым сделать несколько важных констатаций. К сожалению, г-н Лукашенко продолжает практиковать разглашение содержания закрытых встреч. К сожалению, г-н Лукашенко в очередной раз огласил только то, что сказал он, и не сказал о том, какие ответы он получил от премьер-министра Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян всегда поднимал вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны РФ во время обсуждений с президентом РФ. Армения настроена продолжить обсуждения в рамках ОДКБ об обеспечении полномерного выполнения взаимных союзнических обязательств со стороны стран-участниц".

На днях на встрече с российскими журналистами Александр Лукашенко рассказал о закрытых обсуждениях на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

"При Путине я ему (Пашиняну) сказал, там и Ильхам был… Никол, давай поставим точки над "i" — кто первое место в торговле с Азербайджаном занимает по торговли оружием? Кто? Россия. Я говорю, а чего ты язык засунул. Скажи ему, покритикую Владимира Владимировича. Боишься? А второе место кто? Израиль. А третье? Турция. Ну, а четвертое, пятое, с учетом "Полонеза" — мы. "Полонезов" нет — будем десятые. Чего ты нападаешь на Беларусь? Нападаешь на своих, чтобы чужие поняли? Я говорю, ты скажи, я буду молчать. Вот такой шел разговор", — рассказал Лукашенко.

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