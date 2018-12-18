Жители Карабалыка отыскали свою учительницу в России через 30 лет

После того, как уехала из Казахстана, она работала в школах Набережных Челнов.

Выпускники средней школы №2 поселка Комсомолец (ныне – Карабалык) отыскали свою первую учительницу Ларису Шавалееву спустя 30 лет, передает Zakon.kz со ссылкой на "Тобол инфо".

Первый учитель запоминается навсегда. И не только потому, что учит ребенка "буквы разные писать", но еще и тем, что открывает перед ним дверь в общественную жизнь.

"Мы Ларису Сабитовну полюбили сразу. Она была такой доброй, заботливой, красивой. И коса у нее была длинная", — рассказала "ТоболИнфо" жительница Челябинской области Евгения Тимофеева, которая в то время проживала в Комсомольце. Именно она вместе с одноклассником Владимиром Раковым стала инициатором поисков своей первой учительницы.

Знали о ней, в принципе, не много. Приехала в Комсомолец 19-летней девушкой после окончания Кустанайского педагогического училища. Это было в 1983 году. Учениками Ларисы Шавалеевой стали шестилетки – тогда в школе впервые создали экспериментальный "нулевой" класс. Через четыре года, выпустив ребят из начальный школы, учительница уехала на родину – в российский город Набережные Челны. Больше казахстанские ученики о ней ничего не знали. Правда, запомнили день рождения своей первой учительницы – 4 декабря. Каждый год в этот день они ее вспоминали…

Если честно, начиная поиски Ларисы Сабитовны, не каждый думал, что они увенчаются успехом. Допускали, что она могла выйти замуж и сменить фамилию, а возможно, и сменить город. Но даже, если она и осталась в родных Набережных Челнах, то шанс найти ее в полумиллионном городе все равно невелик. Но ребята все же попытались, потому что велико было желание найти того человека, кто дал им путевку в жизнь.

"Как хорошо, что сейчас есть соцсети. Многие мои одноклассники разлетелись по белу свету, но мы в соцсетях поддерживаем связь, общаемся между собой. Ларису Сабитовну тоже искали по соцсетям, заметки писали, посты, но безуспешно", — рассказала Евгения Тимофеева.

Однако карабалыкские выпускники рук не опускали. И решили дать объявление о розыске учительницы в группу газеты "Челнинские известия" "Вконтакте". Спустя какое-то время откликнулся местный житель, которого тоже когда-то учила Лариса Сабитовна. Он даже знал номер ее мобильного телефона. Связь, прерванная 30 лет назад, стала потихоньку восстанавливаться.

Как позже выяснилось, Лариса Сабитовна действительно вышла замуж и сменила фамилию. К тому же она "не дружна" с соцсетями, что осложняло поиски. Как и то, что в школе она уже много лет не работает – посвятив педагогике около 20 лет, ушла в бизнес. Но о своих карабалыкских учениках помнила всегда.

"В тот день, когда мне позвонила Женя Тимофеева, я не могла заснуть до утра – воспоминания нахлынули одно за другим. Это ведь мои первые ученики, а для учителя они тоже всегда остаются в памяти", — рассказала "ТоболИнфо" Лариса Сабитовна.

Сегодня у нее фамилия Худайкулова – по мужу. После того, как уехала из Казахстана, она работала в школах Набережных Челнов. А в начале 2000-х по состоянию здоровья оставила педагогическую деятельность и занялась бизнесом, открыв собственный магазин детской одежды.

"Моя нынешняя работа все равно связана с детьми", — отметила Лариса Сабитовна.

В соцсетях карабалыкские выпускники создали группу и теперь постоянно встречаются со своей первой учительницей. Пусть пока и в виртуальном формате. Рассказывают о своей жизни, делятся фотографиями. В первую же ночь встречи из 40 карабалыкских учеников Ларисы Сабитовны воссоединились 30. Четверых, к сожалению, уже нет в этой жизни…

"Жду не дождусь реальной встречи со своими ребятами. Они были уникальными. Я до сих пор помню каждого из них и люблю", — призналась Лариса Сабитовна.

Вечер встречи казахстанских учеников с первой учительницей состоится 1 июня 2019 года. Конечно же, в Карабалыке.

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