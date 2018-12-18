За год цены на вторичку в Астане серьезно выросли

Рост составил более 11 процентов.

За год цены на жилье на вторичном рынке Астаны, согласно данным Комитета по статистике РК, увеличились на 11.3 %. При этом в Алматы аппетиты собственников повысились только на 1.2 %, пишет "Крыша".

Также максимальная прибавка на вторичку в ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем 2017-го зафиксирована в Кызылорде (+6.8 %), Костанае (+3.7 %) и Шымкенте (+3.1 %). Отрицательная динамика в Актау (—7.1 %), Таразе (—4.8 %) и Актобе (—1.9 %).

В целом по РК средние цены на такое жилье выросли на 1.7 %.

В то же время за месяц (ноябрь к октябрю этого года) средние цены на вторичку в РК поднялись на 0.4 %, до 185.6 тыс. тенге за 1 кв. м, за счет четырех городов: Туркестана (+5.8 %), Астаны (+1.4 %), Уральска (+0.6 %) и Алматы (+0.5 %).

По итогам месяца самые дорогие квартиры на вторичном рынке в Астане (350.1 тыс. тенге за 1 кв. м), Алматы (343.9 тыс.) и Атырау (261.9 тыс.). Самые дешевые в Кызылорде (132.1 тыс. тенге за 1 кв. м), Жезказгане (143.9 тыс.) и Актобе (148.6 тыс.).

Также внушительное повышение за год зафиксировано на рынке арендного жилья республики — Жезказган (+37.2 %), Тараз (+8.9 %) и Астана (+8.7 %). Отрицательной динамики нет.

Среднереспубликанское значение: +7.1 %.

За месяц арендные ставки в РК выросли на 1.2 %, до 1 383 тенге за квадрат. В итоге самая дорогая аренда в Астане (2 751 тенге за 1 кв. м), Алматы (2 265) и Актау (2 047). Самая дешевая в Таразе (1 015), Талдыкоргане (1 038) и Семее (1 131).

Что касается первичного рынка, то, по информации Комстата, средняя цена за год увеличилась на 2.2 %. Максимум в Астане (+5.5 %), Шымкенте (+5.4 %) и Петропавловске (+3.7 %).

Падение цен на новые дома отмечено только в Кокшетау (—4.5 %).

За месяц же цены продажи поднялись на 0.1 %, до 265.7 тыс. тенге за 1 кв. м. В итоге самая дорогая первичка находится в Астане (337.6 тыс. тенге за 1 кв. м), Алматы (327.4 тыс.) и Атырау (326.3 тыс.). Минимальные цены зафиксированы в Таразе, Петропавловске и Кызылорде: 116 тыс., 140 тыс. и 141 тыс. тенге за квадрат соответственно.

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