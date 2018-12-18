Большой кот на наряженной елке попал на видео

Семь килограммов кота против наряженной елки.

Породистый британский кот весом около семи килограммов забрался на новогоднюю елку - видеокадры, которые могут понравиться любителям этих домашних животных, публикует DailyMail. Об этом пишет РИА Новости.

На кадрах видно, как кот пытается ходить кругами по наряженной елочке, в результате никто не пострадал - домашний питомец цел, дерево и игрушки тоже.

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