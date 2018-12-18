Британские ученые узнали о вкладе коров в строительство Стоунхенджа

Эта теория позволяет объяснить, каким образом огромные камни из Уэльса попали в Уилтшир, где расположен знаменитый мегалитический памятник.

Археологи из университетского колледжа Лондона предположили, что Стоунхендж мог быть построен с использованием коров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Эта теория позволяет объяснить, каким образом огромные камни из Уэльса попали в Уилтшир, где расположен знаменитый мегалитический памятник.

Археологи смогли построить подобное предположение на основании данных изучения копыт крупного рогатого скота, жившего в эпоху неолита. Следы повреждений копыт показали, что животные перетаскивали тяжелые грузы на большие расстояния.

"Это открытие заставляет пересмотреть текущую интерпретацию использования животных в доисторической Европе", - пишет в исследовании ведущий автор, доктор Джейн Гаастра.

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