Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Британские ученые узнали о вкладе коров в строительство Стоунхенджа

Эта теория позволяет объяснить, каким образом огромные камни из Уэльса попали в Уилтшир, где расположен знаменитый мегалитический памятник.

Фото : © LEON NEAL / AFP18 декабря 2018, 08:13

Археологи из университетского колледжа Лондона предположили, что Стоунхендж мог быть построен с использованием коров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Эта теория позволяет объяснить, каким образом огромные камни из Уэльса попали в Уилтшир, где расположен знаменитый мегалитический памятник.

Археологи смогли построить подобное предположение на основании данных изучения копыт крупного рогатого скота, жившего в эпоху неолита. Следы повреждений копыт показали, что животные перетаскивали тяжелые грузы на большие расстояния.

"Это открытие заставляет пересмотреть текущую интерпретацию использования животных в доисторической Европе", - пишет в исследовании ведущий автор, доктор Джейн Гаастра.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты