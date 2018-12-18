Тарантино дал отпор грабителям в своём доме
Полицейский департамент Лос-Анджелеса проверяет записи с камер видеонаблюдения в округе.
Фото : © flcikr/Tamara Dunn18 декабря 2018, 08:45
Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино встретил грабителей в собственном доме, сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Полицейские считают, что подозреваемые пробрались в дом через окно во дворе. Тарантино, услышав посторонних, нашёл их и "сумел дать отпор". В результате грабители быстро скрылись, прихватив с собой ювелирные изделия и другие ценные вещси.
Полицейский департамент Лос-Анджелеса проверяет записи с камер видеонаблюдения в округе. Правоохранители хотят с их помощью установить личности грабителей.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4950511-8adc789523eca30d54e4acfa7f383bee
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...