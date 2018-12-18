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Тарантино дал отпор грабителям в своём доме

Полицейский департамент Лос-Анджелеса проверяет записи с камер видеонаблюдения в округе.

Фото : © flcikr/Tamara Dunn18 декабря 2018, 08:45

Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино встретил грабителей в собственном доме, сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полицейские считают, что подозреваемые пробрались в дом через окно во дворе. Тарантино, услышав посторонних, нашёл их и "сумел дать отпор". В результате грабители быстро скрылись, прихватив с собой ювелирные изделия и другие ценные вещси.

Полицейский департамент Лос-Анджелеса проверяет записи с камер видеонаблюдения в округе. Правоохранители хотят с их помощью установить личности грабителей.


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