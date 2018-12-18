Тимошенко рассказала об "эпохальной авантюре" Порошенко

Лидер партии "Батьковщина" считает, что после продажи ГТС Украина лишится $3 млрд ежегодного дохода.

Власти Украины могут продать по низкой цене газотранспортную систему страны. Об этом заявила лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, передает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram Тимошенко написала:

"На фоне исторических религиозных событий власть пытается осуществить эпохальную авантюру — украсть крупнейшую государственную собственность, украинскую газотранспортную систему. По нашим данным, этим занимается непосредственно президент со своими компаниями".

Тимошенко считает, что власти страны могут, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, "обобрать Украину до нитки".

Политик призвала Верховную раду принять законопроект, который запретит любые манипуляции с газотранспортной системой Украины.

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