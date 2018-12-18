Осадки ждут казахстанцев во вторник

Синоптики прогнозируют туманы и метели.

На территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут осадки, лишь на западе ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20, ночью и утром порывы 23-28 м/с. В Туркестанской области местами туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Алматинской области местами туман, гололед, усиление ветра 17-22 м/с. В Кызылордиской области местами туман, гололед, на дорогах гололедица, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами метель, на дорогах гололедица, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях низовая метель, в Карагандинской области гололед. В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Актюбинской, Павлодарской областях местами туман.

Погода в Алматы: +, дождь со снегом.

Погода в Астане: -8, облачно

Полный прогноз погоды на 18 декабря.

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