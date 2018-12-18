В Уральске сгорел банный комплекс

Пожар произошел в ночь на 16 декабря.

Одна из бань комплекса "Русские бани", расположенного недалеко от поселка Жайык-1 в Уральске, полностью выгорела в ночь на 16 декабря. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

— В половине второго ночи 16 декабря загорелась отдельно стоящая сауна №4 комплекса "Русские бани", который находится в Зеленовском районе у поселка Жайык-1, — сообщил начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев.

На тушение пожара выезжали две единицы техники и девять пожарных.

— Причины пожара, виновных лиц и сумму ущерба сейчас устанавливают сотрудники, — говорит Ерлан Турегелдиев.

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