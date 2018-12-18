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Марихуану пообещали узаконить в Нью-Йорке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо хочет выполнить обещание в 2019 году.

Фото : © AP Photo / Mary Altaffer18 декабря 2018, 11:00

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо пообещал легализовать рекреационную марихуану в 2019 году, передает РИА Новости.

По словам Куомо, регулирование, легализация и налогообложение использования рекреационной марихуаны положит конец "неоправданной криминализации". В заявлении губернатора в Twitter поясняется, что легализация рекреационной марихуаны является одним из пунктов плана нововведений в штате на 2019 год.

На сегодняшний день марихуана легализована в девяти штатах (Вашингтон, Орегон, Невада, Калифорния, Колорадо, Вермонт, Мэн и Массачусетс), а также в американской столице. Для медицинского использования она теперь будет доступна в 30 штатах.


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