В Алматинской области сгорел продуктовый магазин

Пожар произошел утром 18 декабря.

Утром 18 декабря произошел пожар в продуктовом одноэтажном магазине «Жандос» в поселке Балпык би Коксуского района Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК.

В 06:12 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре. Площадь пожара составила 250 кв. м при общей площади магазина 500 кв. м. Пожар локализован в 07:24 и ликвидирован в 07:44.

Жертв и пострадавших нет. На тушение пожара было привлечено 18 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Алматинской области. Причина пожара устанавливается.

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